04 ноября, 15:11Мэр Москвы
Собянин рассказал о создании современных медиатек в новых школах Москвы
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
При строительстве новых школ в Москве вместо устаревших книгохранилищ создают медиатеки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
"В них ребята могут заниматься индивидуально или в группах, выполнять домашнюю работу, проводить интеллектуальные соревнования, конкурсы или просто отдыхать", – рассказал мэр.
Планировку пространств продумывают до мелочей, включая в проекты создание эксплуатируемых подоконников. Помещения медиатек оборудуют комфортной мебелью и достаточным количеством источников света. Там же размещают рабочие зоны с возможностью зарядки телефонов и ноутбуков.
В 2024 году в рамках реализации программы капитального ремонта школ медиатеки планируют создать во всех образовательных учреждениях города.
Ранее стало известно, что Москва получила в собственность от инвесторов два спорткомплекса и 13 образовательных объектов. Их общая площадь составляет 94 тысячи "квадратов". Объекты были построены по договорам долевого участия около жилых кварталов.
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