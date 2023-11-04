Собянин рассказал о создании современных медиатек в новых школах Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

При строительстве новых школ в Москве вместо устаревших книгохранилищ создают медиатеки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"В них ребята могут заниматься индивидуально или в группах, выполнять домашнюю работу, проводить интеллектуальные соревнования, конкурсы или просто отдыхать", – рассказал мэр.

Планировку пространств продумывают до мелочей, включая в проекты создание эксплуатируемых подоконников. Помещения медиатек оборудуют комфортной мебелью и достаточным количеством источников света. Там же размещают рабочие зоны с возможностью зарядки телефонов и ноутбуков.

В 2024 году в рамках реализации программы капитального ремонта школ медиатеки планируют создать во всех образовательных учреждениях города.

Ранее стало известно, что Москва получила в собственность от инвесторов два спорткомплекса и 13 образовательных объектов. Их общая площадь составляет 94 тысячи "квадратов". Объекты были построены по договорам долевого участия около жилых кварталов.



Сергей Собянин рассказал о необычном музейном проекте для столичных школьников