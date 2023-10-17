Юрист рассказала, какие общественные места нельзя посещать с собакой в Москве

Мужчина напал на хозяйку двух той-пуделей в пункте одной из логистических компаний в подмосковном ЖК. По словам пострадавшей, агрессору не понравилось, что животные находятся в помещении и лают. Разбираемся, куда можно и нельзя заходить с собакой и как жители столицы относятся к домашним питомцам в торговых центрах, магазинах и ресторанах.

Взбесил лай?

Инцидент с нападением мужчины на хозяйку двух собак произошел в пункте одной из логистических компаний в середине октября. Камеры наблюдения записали, как девушка с животными на коротком поводке ждала своей очереди на диване, пока в какой-то момент молодой человек с ребенком не начал делать ей замечания. Пострадавшая рассказала, что мужчину раздражал лай той-пуделей и их нахождение в помещении как таковое. После словесной перепалки он на глазах своего сына схватил посетительницу за ворот куртки и вытолкнул на улицу вместе с собаками. Следом мужчина выкинул ее телефон.

После того как запись инцидента появилась в Сети, большинство пользователей встали на защиту девушки.

"В общественном месте не запрещено находиться с собаками, особенно с такими. Компания запрета на вход с животными не давала. Девушка просто гуляла с питомцами и зашла забрать посылку. А мужчину, видимо, собаки в детстве покусали", – написал пользователь Алексей Никитин.





Мария Дудник пользователь Сети Нелюбовь к собакам, аллергия и прочие вещи других посетителей – это не проблема владельцев питомцев.

Другие отметили, что мужчина хоть и неправ, но и девушке не стоило заходить в общественное место с питомцами.

"Зачем идти с собаками в магазины, на почту, в пункты выдачи и прочие места? Ну погуляй ты с ней, оставь дома и иди по делам. Тем более если в помещении есть маленькие дети", – написал Вячеслав Танков.

"Всегда хорошо относилась к собакам до тех пор, пока их не стало слишком много, а владельцы не начали быть такими наглыми. Ок, у животного есть потребность в выгуле. Вышли, походили, отправились домой. Но какие у них потребности в магазине или пункте выдачи? Это твое животное, зачем тащить его в общество?" – написала Мария Распитюк.

Массовая история?

Владельцы собак рассказали Москве 24, сталкиваются ли они со сложностями при передвижении по столице с питомцами. Местная жительница Анастасия Алексеева отметила, что ограничений почти нет: единственное, не стоит заходить с любимцами туда, где есть запрещающий знак.





Анастасия Алексеева жительница Москвы На дверях магазинов и кафе всегда есть таблички, можно с животными или нет. Но бывает, что и со знаком "стоп" пускают: если берешь кофе навынос, например. Один раз меня остановили в метро и сказали положить собаку в переноску. Как я поняла, это обязательное правило подземки.

В свою очередь, Анжелика Петрищева, которая много лет прожила в Европе, завила Москве 24, что в столице очень толерантное отношение к домашним животным по сравнению со странами ЕС.

"В этом плане там просто каменный век. На автобус из Суботицы до Белграда с чихуахуа не пустили даже в переноске. Мне пришлось перевозить его буквально нелегально. В Словении в транспорт и гостиницы с собаками нельзя. В Будапеште с животными пускают только в два торговых центра. В остальные продуктовые и другие магазины, а также рестораны проходить с собакой строго запрещено", – рассказала она, добавив, что ни разу не сталкивалась с подобными ограничениями в Москве.

Локальные запреты

В Федеральном законе "Об ответственном обращении с животными" нет пункта, запрещающего нахождение с собаками в общественных пространствах. Однако некоторые регионы и организации вправе утверждать свои нормативные акты и правила, рассказала Москве 24 юрист Алла Георгиева.

"В столице можно приходить в ТЦ, магазины и другие места с собакой, только если она в наморднике и на поводке. Без них представители объекта могут отказать владельцу в посещении. Кроме того, за выгул животного в людном месте без специальных приспособлений можно получить административный штраф до пяти тысяч рублей. С маленькими породами, если они на руках хозяина или в переноске, находиться можно и без намордника", – объяснила юрист.

Однако представители торговых центров, магазинов,​ кафе, больниц, культурных учреждений могут установить внутренний запрет на посещение с домашними животными. Табличка об этом, как правило, висит при входе. При этом правила должны иметь санитарное или гигиеническое обоснование, объяснила Георгиева.





Алла Георгиева юрист Исключение – собаки-поводыри, остановить человека с таким питомцем никто не имеет права. Но у хозяина все равно должны быть с собой документы о статусе животного и его обучении. Если их нет, собаку могут не пропустить, несмотря на ее категорию.

"В метро можно перевозить мелких животных в переноске с поводком и намордником – с крупными породами вход запрещен. Гостиницы также устанавливают свои правила посещения: это либо запрет на въезд с питомцами, либо дополнительная плата", – добавила юрист.

​Если владелец собаки считает, что его права нарушаются (например, животное на поводке и в наморднике, а представитель администрации магазина все равно не пропускает внутрь), в первую очередь необходимо поинтересоваться об основаниях такого ограничения.





Алла Георгиева юрист Если его нет, владелец может вызвать полицию и зафиксировать нарушение. Затем обжаловать действия администрации объекта в суде и получить моральную компенсацию. Также можно написать в книгу жалоб магазина, обратиться в Роспотребнадзор, кинологическую службу и прокуратуру.

Если в кафе нет ограничительного знака, но присутствие животного не нравится другим гостям заведения, никто не может заставить владельца питомца уйти. Скорее всего, менеджеры просто рассадят посетителей как можно дальше друг от друга. Если же в кафе действует запрет, хозяину собаки придется поискать другое место для отдыха, заключила юрист.