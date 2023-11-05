Собянин: на Замоскворецкую линию метро выйдут новые составы "Москва–2020"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новые составы "Москва–2020" будут запущены на Замоскворецкой линии столичного метрополитена в 2024 году, рассказал Сергей Собянин.

"Уже в следующем году на Замоскворецкую линию планируем выпустить самые современные поезда. Начали обучать машинистов зеленой ветки управлению поездами "Москва–2020". Переподготовку в депо "Сокол" пройдут больше 350 человек", – говорится в его телеграм-канале.



Как отметил градоначальник, специалистов готовят к управлению новыми поездами на тренажере, в котором учтены особенности именно Замоскворецкой линии. В рамках практических занятий машинисты пробуют управлять составами и в реальности, но без пассажиров, уточнил Собянин.

Мэр столицы обратил внимание, что за три года город закупил свыше 1,1 тысячи вагонов "Москва–2020". Так, на Кольцевой линии и БКЛ курсируют только новые поезда, а на Калужско-Рижской линии обновлено больше, чем 50% составов.

Собянин также добавил, что в настоящее время ведется работа над новым поездом, который должен выйти на маршрут в следующем году.

Ранее стало известно, что 147 поездов модели "Москва–2020" были оснащены улучшенной линейной навигацией. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что первые такие поезда с навигационными экранами запустили в метро в октябре прошлого года. По его словам, нововведение было одобрено пассажирами.

С помощью таких табло пассажиры могут увидеть, в каком вагоне едут, посмотреть время до прибытия на другие станции. Они также показывают, в какой стороне находится необходимый выход или пересадка.



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