"Мой район. Навигатор": завершился важный этап реставрации Донского мужского монастыря

Важный этап реставрации Донского мужского монастыря завершился в столице. Работы в уникальном монастыре 16 века идут уже почти 10 лет. Специалисты восстановили 9 из 12 исторических башен, фасады и купола Нового собора, Малый собор, дом настоятеля и церковь Архангела Михаила.

Полностью завершить реставрацию планируют к 2025 году. Как раз в это время Русская православная церковь будет вспоминать столетие кончины Патриарха Тихона, чьи мощи покоятся в Донском монастыре.

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