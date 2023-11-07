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07 ноября, 02:25

Культура

"Мой район. Навигатор": завершился важный этап реставрации Донского мужского монастыря

"Мой район. Навигатор": завершился важный этап реставрации Донского мужского монастыря

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Важный этап реставрации Донского мужского монастыря завершился в столице. Работы в уникальном монастыре 16 века идут уже почти 10 лет. Специалисты восстановили 9 из 12 исторических башен, фасады и купола Нового собора, Малый собор, дом настоятеля и церковь Архангела Михаила.

Полностью завершить реставрацию планируют к 2025 году. Как раз в это время Русская православная церковь будет вспоминать столетие кончины Патриарха Тихона, чьи мощи покоятся в Донском монастыре.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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