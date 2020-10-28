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28 октября, 09:00

Культура

"Тайны души": Анатолий Котенев

"Тайны души": Анатолий Котенев

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После выхода в середине 80-х четырехсерийного советского фильма "Секретный фарватер" зрители провозгласили Анатолия Котенева новым героем современности. Роль морского командира Бориса Шубина принесла актеру всесоюзную славу.

Сегодня Анатолий Котенев много гастролирует с антрепризами по стране. В Театре Комедии его можно увидеть в спектакле "Как выйти замуж". Зритель, привыкший видеть Котенева в погонах и на самых ответственных должностях в кино, открывает для себя актера совершенно в другом амплуа.

Подробнее – в программе "Тайны души".

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