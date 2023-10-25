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25 октября, 17:40

Культура

"Тайны кино": "Сережа"

"Тайны кино": "Сережа"

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25 сентября 1980 года Народный артист СССР Сергей Бондарчук отмечал 60-летний юбилей. Поздравить именинника с круглой датой пришли многие известные кинематографисты.

В их числе был и Георгий Данелия, который сказал за столом прекрасный тост. Бондарчук внимательно выслушал коллегу, но вместо вежливого "спасибо" вдруг произнес: "Это ты тост говоришь или извиняешься?"

События, о которых Бондарчук напомнил Данелии, произошли за 21 год до этого. Тогда Георгий Николаевич был еще только начинающим режиссером и вместе со своим товарищем Игорем Таланкиным снимал дебютную картину "Сережа".

Что же случилось на съемках этого фильма, если Бондарчук 21 год ждал от Данелии извинений? Из-за чего Георгию Николаевичу пришлось спать на вокзалах и питаться одним черным хлебом? Кто обозвал Игоря Таланкина навозным жуком? И как Данелия и Таланкин снимали свою дебютную картину?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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