Путин наградил Николая Баскова орденом Почета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Российского эстрадного и оперного певца Николая Баскова наградили орденом Почета. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ разместили на портале правовой информации.

В указе говорится, что Баскова награждают "за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Ранее президент РФ наградил орденом Почета режиссера театра и кино, художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского. Глава государства отметил его плодотворную деятельность.

До этого Путин присвоил художнику Александру Шилову звание Героя труда РФ. Деятель был отмечен за достижения в области искусства.

