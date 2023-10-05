Путин наградил Гошу Куценко орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Владимир Путин подписал указ о присвоении актеру Гоше Куценко ордена "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Награды также удостоили актрису РАМТ Татьяну Шилову. Ордена присвоили ей и Куценко за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Куценко родился в Запорожье в 1967 году. Наибольшую популярность актеру принес фильм "Любовь-морковь", впервые вышедший на экраны в 2007 году.

Ранее глава государства наградил российского актера, режиссера театра и кино, художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского орденом Почета. Его присвоили Хабенскому в том числе за многолетний труд в области культуры.

