Валерий Кипелов стал заслуженным артистом РФ

Фото: vk.com/Валерий Кипелов

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ музыканту Валерию Кипелову. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

В 1985 году Кипелов с другими участниками ВИА "Поющие сердца" создал группу "Ария". Там он был вокалистом до 2002 года. Сейчас он является руководителем группы "Кипелов".

Ранее Путин присвоил звание народного артиста России певцу Григорию Лепсу. В документе отмечается, что такое звание певец получил за большие заслуги в развитии эстрадного искусства.

До этого глава РФ удостоил званием народного артиста России певицу Аниту Цой. Кроме того, почетные звания были присвоены руководителю балетной труппы Большого театра Махарбеку Вазиеву и артистам Нине Дворжецкой и Андрею Ильину, представляющим Российский академический молодежный театр и Театр имени Вахтангова соответственно.