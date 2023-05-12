Путин присвоил звание народного артиста России Игорю Угольникову

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Владимир Путин подписал указ о присвоении актеру, режиссеру, генеральному директору киностудии "Военфильм" Игорю Угольникову звания народного артиста России. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

"Присвоить почетные звания: народный артист Российской Федерации – Угольникову Игорю Станиславовичу – генеральному директору… студии "Военфильм", – следует из указа.

Аналогичное звание также присвоили артисту Государственного академического Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимиру Агафонову, артисту Костромского драматического театра имени Островского Алексею Галушко, артистке астраханского Театра юного зрителя Марине Захаровой и другим деятелям культуры.

Артиста балета Андриса Лиепа удостоили ордена Почета, профессора кафедры Российского института театрального искусства ГИТИС Наталью Звереву наградили орденом "За заслуги в культуре и искусстве".

Ранее Сергей Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся жителям столицы. В ходе мероприятия были вручены такие госнаграды, как орден Почета и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Были и те, кого отметили за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

