В Театре имени Ленсовета опровергли сообщения о завершении карьеры Михаила Боярского

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Представитель Театра имени Ленсовета назвал ерундой информацию о том, что народный артист РСФСР Михаил Боярский готовится завершить актерскую карьеру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

"Ерунда. Два спектакля в репертуаре у нас с его участием, и он благополучно продолжает играть", – отметили в пресс-службе.

Ранее в российских СМИ распространилась информация, согласно которой актер думает завершить свою актерскую карьеру из-за здоровья. По словам Боярского, подобное решение связано с постковидными осложнениями.

Артист рассказал, что он едва способен передвигаться по сцене. Ему тяжело танцевать и петь, заявил Боярский.

Коронавирусную инфекцию актер перенес в 2021 году. Сообщалось о его госпитализации в Боткинскую больницу. На тот момент в Театре имени Ленсовета рассказали, что народный артист госпитализирован с коронавирусом в одну из больниц Санкт-Петербурга. Уточнялось, что болезнь протекает легко.

Однако впоследствии сам Боярский не подтвердил информацию о том, что его госпитализировали с COVID-19. Его сын Сергей сообщал, что артист находится дома.

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