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06 октября, 16:38

Культура

Путин присвоил художнику Александру Шилову звание Героя труда РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Владимир Путин присвоил художнику Александру Шилову звание Героя труда РФ за особые заслуги в развитии отечественной культуры, следует из указа президента России на сайте официального опубликования правовых актов.

Деятель был отмечен за достижения в области искусства и многолетнюю плодотворную работу.

В этот же день Путин поздравил Шилова с 80-летним юбилеем. Президент отметил самозабвенное служение деятеля искусству.

Вместе с этим глава государства присвоил актеру Гоше Куценко орден "За заслуги в культуре и искусстве". Награды также удостоили актрису РАМТ Татьяну Шилову. Ей и Куценко присвоили ордена за заслуги в развитии российской культуры и искусства.

До этого Путин наградил режиссера театра и кино, художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского орденом Почета.

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