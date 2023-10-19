19 октября, 18:40Культура
Вышел трейлер второй режиссерской работы Джорджа Клуни "Мальчики в лодке"
Видео: YouTube/MGM
Студия MGM опубликовала трейлер драмы о спорте "Мальчики в лодке", режиссером которой стал Джордж Клуни. Сюжет фильма основан на реальных событиях.
Картина рассказывает о студентах из Вашингтонского университета США, которые выиграли соревнования гребцов на Олимпийских играх 1936 года. Главные роли в фильме исполнили Джоэл Эджертон и Каллум Тернер.
Мировая премьера второй режиссерской работы Клуни запланирована на 25 декабря.
До этого в Сети появился финальный трейлер "Убийц цветочной весны" режиссера Мартина Скорсезе. Картина рассказывает об убийстве племени осейджи с 1921 по 1925 год. Премьера фильма запланирована на 20 октября.
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