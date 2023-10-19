Вышел трейлер второй режиссерской работы Джорджа Клуни "Мальчики в лодке"

Видео: YouTube/MGM

Студия MGM опубликовала трейлер драмы о спорте "Мальчики в лодке", режиссером которой стал Джордж Клуни. Сюжет фильма основан на реальных событиях.

Картина рассказывает о студентах из Вашингтонского университета США, которые выиграли соревнования гребцов на Олимпийских играх 1936 года. Главные роли в фильме исполнили Джоэл Эджертон и Каллум Тернер.

Мировая премьера второй режиссерской работы Клуни запланирована на 25 декабря.

До этого в Сети появился финальный трейлер "Убийц цветочной весны" режиссера Мартина Скорсезе. Картина рассказывает об убийстве племени осейджи с 1921 по 1925 год. Премьера фильма запланирована на 20 октября.