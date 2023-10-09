Харли Квинн и Глеб Жеглов стали коллегами мечты россиян

Фото: кадр из фильма Suicide Squad; режиссер – Дэвид Эйр; производство – Warner Bros.

Эксперты установили, с кем из персонажей кино россияне хотели бы стать коллегами по работе. В списке оказались Харли Квинн и Глеб Жеглов, сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Как отметили аналитики, жители страны хотели бы работать с умными и везучими партнерами, среди которых выбрали Шерлока Холмса и Джека Воробья (4 и 3%). По 2% голосов россияне отдали Железному Человеку, Терминатору, Нео, доктору Хаусу и Штирлицу.

Мужчины отдали свое предпочтение Владимиру Яковлеву из "Полицейского с Рублевки", профессору Преображенскому из "Собачьего сердца", Человеку-пауку, Глебу Жеглову и Володе Шарапову из "Места встречи изменить нельзя".

Благодаря голосам женщин в список попали Мария Сергеевна из "Тайн следствия", Харли Квинн, Дин Винчестер из "Сверхъестественного", Тося Кислицына из "Девчат", Миранда Пристли из "Дьявол носит Prada" и Катерина Тихомирова из фильма "Москва слезам не верит".

В частности, опрошенные назвали Данилу Багрова, Шурика, Бэтмена, Д’Артаньяна, Крепкого Орешка, Доктора Стрэнджа, Людмилу Прокофьевну Калугину, Мастера Йоду, Анатолия Ефремовича Новосельцева и других.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее в Сети появились кадры со съемок фильма "Джокер: Безумие на двоих" с Хоакином Фениксом в главной роли. Актера заметили на съемках в роли Артура Флека. Рядом с ним был другой высокий мужчина, в полном гриме Джокера и в красном костюме, который герой Феникса носил в блокбастере 2019 года. Оба артиста бежали по улицам центра Лос-Анджелеса.

В середине февраля этого года американский кинорежиссер Тодд Филлипс представил первый кадр из предстоящей картины "Джокер: Безумие на двоих". На кадре можно увидеть Леди Гагу, которая взяла на себя роль суперзлодейки Харли Квинн. Также на снимке присутствует актер Хоакин Феникс, играющий самого Джокера.

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