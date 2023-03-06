В Сети появились кадры со съемок "Джокера-2"

Видео: tmz.com

В Сети появились кадры со съемок фильма "Джокер: Безумие на двоих" с Хоакином Фениксом в главной роли. Видео опубликовано на портале TMZ.

Актера заметили на съемках в роли Артура Флека. Рядом с ним был другой высокий мужчина, в полном гриме Джокера и в красном костюме, который герой Феникса носил в блокбастере 2019 года. Оба артиста бежали по улицам центра Лос-Анджелеса.

В середине февраля американский кинорежиссер Тодд Филлипс представил первый кадр из предстоящей картины "Джокер: Безумие на двоих". На кадре можно увидеть Леди Гагу, которая взяла на себя роль суперзлодейки Харли Квинн. Также на снимке присутствует актер Хоакин Феникс, играющий самого Джокера.

В СМИ ранее сообщалось, что Леди Гага полностью сосредоточилась на съемках предстоящей картины. По словам источника, близкого к окружению артистки, она тратит много энергии ради этого проекта.

Продолжение "Джокера" планируют представитель зрителям 4 октября 2024 года. Известно, что некоторые события фильма развернутся в психиатрической больнице Аркхем.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!