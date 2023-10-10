10 октября, 18:59Культура
Минкультуры РФ намерено бороться с показом фильмов без прокатного удостоверения
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Министерство культуры РФ прорабатывает меры для борьбы с показом в кинотеатрах фильмов без прокатного удостоверения. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Любимова во время заседания комитета ГД по культуре, передает ТАСС.
По ее словам, сейчас серьезно обсуждается эта тема. В Минкультуры ищут механизм взаимодействия с сетями кинотеатров, чтобы избежать прецедентов с отсутствием прокатного удостоверения.
Депутаты считают, что в кинотеатрах надо пресекать показ фильмов, если их официальный прокат проходит без прокатного удостоверения.
Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатры ведут переговоры о покупке прав на показ в РФ классики мексиканских и бразильских мыльных опер.
Речь идет о таких сериалах, как "Дикая роза", "Рабыня Изаура", "Богатые тоже плачут". Представители отрасли считают, что эти ленты могут снова стать популярными у зрителей, потому что сейчас люди готовы активно пересматривать старые фильмы.
Мыльные оперы из 90-х годов появятся в онлайн-кинотеатрах РФ
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