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10 октября, 18:59

Культура

Минкультуры РФ намерено бороться с показом фильмов без прокатного удостоверения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство культуры РФ прорабатывает меры для борьбы с показом в кинотеатрах фильмов без прокатного удостоверения. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Любимова во время заседания комитета ГД по культуре, передает ТАСС.

По ее словам, сейчас серьезно обсуждается эта тема. В Минкультуры ищут механизм взаимодействия с сетями кинотеатров, чтобы избежать прецедентов с отсутствием прокатного удостоверения.

Депутаты считают, что в кинотеатрах надо пресекать показ фильмов, если их официальный прокат проходит без прокатного удостоверения.

Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатры ведут переговоры о покупке прав на показ в РФ классики мексиканских и бразильских мыльных опер.

Речь идет о таких сериалах, как "Дикая роза", "Рабыня Изаура", "Богатые тоже плачут". Представители отрасли считают, что эти ленты могут снова стать популярными у зрителей, потому что сейчас люди готовы активно пересматривать старые фильмы.

Мыльные оперы из 90-х годов появятся в онлайн-кинотеатрах РФ

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