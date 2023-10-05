Бразильские и мексиканские мыльные оперы из 90-х годов появятся в онлайн-кинотеатрах РФ

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Онлайн-кинотеатры ведут переговоры о покупке прав на показ в России классики мексиканских и бразильских мыльных опер, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Речь идет о таких сериалах, как "Дикая роза", "Рабыня Изаура", "Богатые тоже плачут". Представители отрасли считают, что эти ленты могут снова стать популярными у зрителей, поскольку сейчас люди готовы активно пересматривать старые фильмы.

"Зрители, распробовав контент из Турции и других стран, сейчас начинают активнее смотреть на Латинскую Америку. Интерес подогрела новая версия культового сериала "Богатые тоже плачут". Это довольно "компактный" ремейк, который включает всего 60 серий", – сказал гендиректор цифрового видеосервиса Антон Володькин.

По некоторым данным, российский рынок очень интересен странам Латинской Америки, но они боятся санкций со стороны США, поэтому афишировать свои планы не будут.

Ранее в Сети появился первый трейлер нового фильма режиссера Романа Полански "Дворец". Сюжет киноленты рассказывает о гостях-миллионерах швейцарского отеля, которые готовятся встретить 2000 год. Фильм покажет последние сутки перед сменой тысячелетий. Официальная премьера новой картины Полански в России запланирована на 23 ноября этого года.

В Париже активисты сорвали премьеру фильма Полански