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24 октября, 17:30

Культура

"Тайны кино": "Живет такой парень", "Дело Румянцева", "Мировой парень"

"Тайны кино": "Живет такой парень", "Дело Румянцева", "Мировой парень"

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Если поклонников советских фильмов попросить назвать своих любимых персонажей, то среди них обязательно окажутся учителя, летчики, следователи уголовного розыска и, конечно, шоферы. Без людей этой профессии трудно себе представить отечественное кино. Образ веселого парня за рулем неоднократно появлялся в кинокартинах лучших советских режиссеров. Большинству зрителей этот герой был близок и знаком, потому что шоферами в нашей стране работали очень многие.

Почему шоферскую мелодраму "Дело Румянцева" называют первым фильмом "оттепели"? Кто сыграл простого водителя грузовика Пашку Колокольникова в кинокартине Василия Шукшина "Живет такой парень"? Какую роль в любовной истории главных героев фильма "Три тополя на Плющихе" сыграло такси? И почему советские картины о шоферах обладали какой-то особенной магией?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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