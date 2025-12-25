Экс-депутат Госдумы Николай Герасименко найден живым

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Бывший депутат Госдумы Николай Герасименко найден живым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

Как уточнила организация, его заметил мимо проходящий молодой человек.

О пропаже политика стало известно 25 декабря. По данным СМИ, накануне вечером он вышел из своего дома на юго-западе Москвы с собакой породы акита-ину по кличке Кей.

После полученной информации добровольцы организовали поиски, связываясь с медучреждениями и распространяя в Сети ориентировки.

Ранее в поселке Безенчук Самарской области пропали мальчик и три девочки в возрасте 5, 6 и 11 лет. Они ушли гулять и не вернулись домой. Их поисками занимались полицейские и волонтеры. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве.

Позже дети были найдены. Полиция уточнила, что в их отношении не совершались противоправные действия.

