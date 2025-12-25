25 декабря, 21:02Происшествия
Экс-депутат Госдумы Николай Герасименко найден живым
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Бывший депутат Госдумы Николай Герасименко найден живым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".
Как уточнила организация, его заметил мимо проходящий молодой человек.
О пропаже политика стало известно 25 декабря. По данным СМИ, накануне вечером он вышел из своего дома на юго-западе Москвы с собакой породы акита-ину по кличке Кей.
После полученной информации добровольцы организовали поиски, связываясь с медучреждениями и распространяя в Сети ориентировки.
