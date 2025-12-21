Дело об убийстве возбуждено после исчезновения детей в Самарской области

Фото: sledcom.ru

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения четырех детей в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

По версии следствия, 11-летний мальчик и три девочки в возрасте 5, 6 и 11 лет, проживающие в поселке Безенчук, ушли гулять вечером 20 декабря и не вернулись домой. Правоохранители принимают меры для установления местонахождения детей. На месте происшествия работают следователи-криминалисты. Поисками несовершеннолетних занимаются полицейские и волонтеры.

Ранее в Москве пропал 7-летний мальчик. Как рассказали родители, сын исчез по дороге в школу. СМИ утверждали, что одной из версий ЧП стала игра "Пропади на сутки", согласно которой школьники исчезают на 24 часа и отключают мобильные телефоны.

Позже местонахождение ребенка было установлено. Его жизни и здоровью ничего не угрожало.