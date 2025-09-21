Отец пропавшей трехлетней девочки в Краснодарском крае признался в ее убийстве

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Краснодарскому краю"

Отец трехлетней девочки, которую три дня искали волонтеры в Кропоткине, признался в ее убийстве, сообщили в пресс-службе СУСК по Краснодарскому краю.

Добровольческий поисковый отряд "Юг" объявлял о поисках ребенка, который не мог самостоятельно передвигаться, ей также была необходима медицинская помощь. Следствие установило, что девочка жила с матерью с Тихорецком районе, ее отец жил отдельно. 19 сентября он забрал дочь, сказав ее матери, что поедет с ней в Кавказский район.

Тем же вечером он расправился с ребенком, а чтобы скрыть преступление, заявил о том, что девочку похитили. Вместе с матерью погибшей он обратился в правоохранительные органы 20 сентября.

В пресс-службе отметили, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Сейчас мужчина задержан, ему предъявлено обвинение, в ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что в Бурятии будут судить женщину за убийство двухмесячного сына. Злоумышленница, разозлившись на плачущего младенца, ударила его по лицу, после чего сделала ему множество уколов в голову шприцами с сильнодействующим препаратом. Спустя некоторое время после случившегося ребенок скончался.

