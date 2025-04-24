В Обручевском районе Москвы пропал 7-летний ребенок

Фото: lizaalert.org

Семилетний Максим пропал в Обручевском районе Москвы. С утра 24 апреля его поисками занимаются полицейские и добровольцы, передает телеграм-канал "Осторожно, Москва".

Со слов родителей мальчика, он исчез по дороге в школу примерно в 07:00. Мать пошла в одну сторону, а ребенок уехал на самокате в другую.

Очевидцы сообщают, что на скамейке был обнаружен рюкзак с тетрадями, на которых было написано его имя. Кроме того, мальчик был замечен на камерах на улице Бакулева рядом с поликлиникой и школой № 109, а также на улице Профсоюзной, 136–152 и на улице Капицы, рядом со школой № 1273.

На мальчике была серая кофта с капюшоном и кепка желто-зеленого цвета. Также при нем был красный рюкзак.

В свою очередь, соседка пострадавшей семьи рассказала, что последний раз ребенка видели в районе улицы Академика Капицы, на границе с Битцевским лесом. Родители сразу же обратились в правоохранительные органы и добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

"Удалось найти видео с камер видеонаблюдения. Они засняли, как он катался по району, играл на площадке с какими-то детьми. Пока это вся информация", – уточнила женщина в беседе с MSK1.

Она также добавила, что школа мальчика находится в Юго-Западном административном округе, и попросила обратиться по номеру 8 (900) 929-22-87 в случае обладания какой-либо информацией о его месторасположении.

Одной из версий пропажи стала игра "Пропади на сутки", пишет телеграм-канал "МК". Школьники, участвующие в ней, исчезают на 24 часа и отключают мобильные телефоны.

Журналисты добавляют, что к настоящему моменту поиски ребенка вышли за границу микрорайона и распространились на ближайший Тропаревский парк.

Немногим ранее спасатели нашли потерявшегося молодого человека с ДЦП в лесопарковой зоне Очаково-Матвеевское. Его отец обратился за помощью 21 апреля, после чего экстренные службы города, включая расчет АСО № 6 столичного Пожарно-спасательного центра приступили к поискам.

Через какое-то время к мероприятиям подключились волонтеры, включая отряд "ЛизаАлерт". После обнаружения, спустя несколько часов, горожанина эвакуировали из природной среды и передали врачам.