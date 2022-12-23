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"Программа наших передач": "Что? Где? Когда?"

"Программа наших передач": "Что? Где? Когда?"

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Находчивый, обладающий невероятным запасом прочности Владимир Ворошилов по-своему воспринял смысл наложенного на него запрета. Он продолжил работать с "волчьим билетом", не появляясь на экране и в титрах. Его очередной режиссерский проект "Что? Где? Когда?" был молодежным телевизионным клубом знатоков, где рука об руку шли стремление победить и умение достойно проигрывать.

Проблемная ситуация ведущего и режиссера программы превратилась в ее фирменный знак: с игроками говорил человек, которого никто не видит, имени которого нет в титрах, но который является главным на площадке. Для телезрителей это было притягательной интригой, неразгадываемой загадкой, игрой в игре.

Об этом – в "Программе наших передач".

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