Солисты Москонцерта выступили в новых регионах России

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Выступления солистов Москонцерта состоялись на территориях ДНР, ЛНР и Запорожской области. Концерты в новых регионах проходили с 3 по 12 декабря. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Патриотическая программа выступлений артистов получила название "Моя земля – моя Россия". Для жителей присоединенных территорий подготовили более 16 мероприятий.

Культурная бригада посетила новые регионы, чтобы выступить на передовой, в больницах и культурных учреждениях. Всего артисты проехали около трех тысяч километров.

Генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин рассказал, что программа была направлена на поддержку проведения спецоперации РФ на Украине. По его словам, в этот раз был выбран совершенно новый формат культурно-просветительских мероприятий.

"Артистов Москонцерта там ждут, мы там нужны. Это главный вывод. А значит, мы будем приезжать и работать на любых площадках", – подчеркнул он.

Бачурин отметил, что новые территории имеют большой потенциал для развития культурной жизни. Он лично провел лекции для молодежи в ДНР и ЛНР, а также в Мариупольском государственном университете.

Отмечается, что артисты провели несколько концертов в медицинских учреждениях:

в Стахановской городской районной больнице;

в Станично-Луганской больнице.

Планируется, что такие выступления еще не раз пройдут в новых регионах. Культурные деятели намерены привлекать к участию и местных артистов.

С 9 по 12 декабря программа мероприятий включала:

9 декабря – концерты в Доме культуры имени В. И. Ленина города Комсомольское и на передовой для бойцов 15-го батальона;

10 декабря – выступление в Мариуполе на открытии Республиканского турнира по греко-римской борьбе и патриотический концерт на заводе "Азовсталь";

11 декабря – концерт в Доме культуры Васильевки для военнослужащих батальона "Крым" и жителей Мелитопольского района (150 зрителей);

12 декабря – съемки патриотического клипа в Мариуполе и на заводе "Азовсталь" с участием главы города, местных студентов и педагогов.

фронтовой артист Александр Дадали;

боец с позывным Викинг;

донецкий поэт и активист Максим Успенский.

Вместе с московскими артистами на сцене выступили жители новых регионов:Кроме того, отмечается, что сотрудник Москонцерта Павел Быков во время культурной поездки смог встретиться с родными в Донецке.

Местные жители и организации выразили благодарность артистам.

В состав культурной бригады вошли:

генеральный директор Москонцерта, продюсер Илья Бачурин;

лауреаты международных конкурсов актриса Екатерина Берлускони;

вокалисты и музыканты Сергей Борзов, Павел Быков;

почетный деятель искусств города Москвы Ирина Суханова;

кандидат искусствоведения редактор Москонцерта Светлана Потемкина;

координатор поездки Светлана Теняева.

Ранее Владимир Путин заявил , что жители новых регионов должны почувствовать преимущества от жизни в России.

Российский лидер сделал акцент на том, что речь идет не только о военной поддержке этих территорий. По его словам, данные регионы должны быть включены в общую научную и образовательную среды. С людьми нужно работать, тогда, по мнению Путина, местное население почувствует преимущества от присоединения к РФ.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по интеграции новых территорий продлится до 1 января 2026 года.

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