"The City. Говорим": Александр Ширвиндт и Сергей Газаров

Гостями программы The City стали президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт и художественный руководитель Сергей Газаров. Эксперты расскажут, осталась ли в Театре сатиры сатира и над какими постановками не смеются зрители.

Почему театр не может быть трамплином для раскрутки сиюминутных звезд? И каким спектаклем отмечают день рождения президента театра Александра Ширвиндта? Об этом – в программе "The City. Говорим".