"The City. Гид": старые библиотеки Москвы

Какие сокровища хранятся в библиотеке в Доме Пашкова? Где собрана самая большая в Москве коллекция виниловых пластинок? И какие старые книги можно найти в библиотеке-читальне имени Тургенева?

Об этом – в программе "Старые библиотеки Москвы".