Схема движения автобусов № 154, 282 и 238 изменится с 11 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С завтрашнего дня из-за открытия участка Северо-Восточной хорды изменится схема движения автобусов № 154, 282 и 238. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Так, маршруты указанных автобусов пройдут через Гостиничную улицу вместо моста Алтуфьевского шоссе. В частности, автобусы № 154 и 282 будут ходить в обе стороны через Гостиничную улицу и Нововладыкинский проезд.

Между тем автобусы маршрута № 238 пойдут до станции метро "Окружная" вместо "Фонвизинской". Для перемещения между районами Отрадное и Бутырский пассажирам рекомендуют пользоваться автобусами № 23.

Ранее сообщалось, что с 24 сентября на столичных дорогах появятся шесть дополнительных выделенных полос. Их общая протяженность составит около 10 километров. Самую длинную полосу – больше 3 километров – сделают на Севастопольском проспекте.

