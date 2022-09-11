Эскалатор в переходе со станции "Тверская" закроют на ремонт с 30 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В переходе со станции "Тверская" Замоскворецкой линии на Таганско-Краснопресненскую линию закроют на ремонт с 30 сентября. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

Отмечается, что ремонтные работы будут проходить по 8 ноября.

Ранее сообщалось, что эскалатор на станции "Речной вокзал" (выход № 1) Замоскворецкой линии метро закроют на ремонт с 26 сентября. Ремонтные работы будут проходить по 28 октября.