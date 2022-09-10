На ряде станций метро могут ввести ограничения из-за мероприятий, посвященных Дню города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ситуативные ограничения на ряде станций метро могут ввести из-за мероприятий, посвященных Дню города. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".

Уточняется, что ограничительные меры могут действовать во время развоза зрителей мероприятий.

"Будьте внимательны, соблюдайте правила пользования метро, требования сотрудников и следите за обновлениями в канале", – призвали в ведомстве.

Ранее жителей столицы предупреждали о возможных ситуативных ограничениях на станциях "Спортивная", "Фрунзенская", "Воробьевы горы", "Парк культуры" и "Лужники" (МЦК). Причиной для этого в столичном департаменте транспорта назвали концерт в "Лужниках".

Москвичам рекомендовали заранее купить билет на обратную поездку в метро. В департаменте также напомнили, что оплатить поездку можно банковской картой на турникетах, отмеченных специальными стикерами.

