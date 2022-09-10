Столичные парковки будут бесплатными 11 сентября

В выходные, 10 и 11 сентября, столичные парковки работают в обычном режиме. 11 сентября оставлять машины на улицах города можно бесплатно. Исключения – зоны, где действует повышенный тариф, а также стоянки со шлагбаумом. Кроме того, в центре и других районах Москвы запланированы перекрытия.

Также есть ограничения на самих парковках. Например, в "Зарядье" подземный паркинг недоступен до 16:00. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.