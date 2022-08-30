"Жизнь в большом городе": медицинская помощь

В Москве внедряют цифровую систему оценки состояния пациентов, которая стала одним из ключевых принципов в новом московском стандарте оказания экстренной помощи.

Что изменится с переходом на новый стандарт? Как идет строительство уникальных скоропомощных комплексов? И как вообще изменилась медицина за последние годы?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".