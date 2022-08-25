"Жизнь в большом городе": рынок труда

Уровень безработицы в России снизился до рекордных значений. По последним подсчетам Росстата, он составляет 3,9%. Самый низкий показатель в Москве – 0,45%.

Где в столице помогут найти работу? Представители каких сфер услуг чаще всего регистрируются как самозанятые? И какую поддержку они получают от города? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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