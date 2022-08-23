"Личная территория": "провальная сделка"

Новый поворот в истории Екатерины Егоровой, которая осталась буквально без крыши над головой вместе с внуками. Дети находятся на ее попечении, но теперь семейству негде жить. Со слов Екатерины, несколько лет назад некие люди обманным путем завладели ее домом в поселке Трехгорка. Все это время она продолжала жить там "на чемоданах" пока шли судебные разбирательства. Но теперь новый хозяин коттеджа решил снести его и уже приступил к демонтажу конструкций.

Как сейчас живет Екатерина, и в каких условиях находятся дети? Подробнее – в программе "Личная территория".