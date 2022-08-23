Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в районе Лианозова

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Авария с участием нескольких автомобилей произошла на внешней стороне 83-го километра МКАД в районе Лианозова. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные службы. Движение ограничено по четырем полосам.

"Значительно затруднено движение в сторону Дмитровского шоссе, для проезда открыт правый ряд и съезд на Дмитровское шоссе", – говорится в сообщении.

По информации ТАСС, автомобиль такси врезался в машину, которая остановилась на МКАД из-за поломки. Также произошло столкновение с еще одним транспортным средством. В результате ДТП пострадали три человека, двое из них были госпитализированы.

Ранее четыре легковых автомобиля и грузовик столкнулись на внутренней стороне МКАД в районе улицы Николая Старостина. В результате аварии недоступными для проезда оказались три из пяти полос движения. Проезжую часть тем не менее удалось оперативно освободить.