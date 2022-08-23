Губернатор Белгородской области заявил о самовозгорании боеприпасов в селе Тимоново

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Самовозгорание боеприпасов произошло в районе села Тимоново в Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы. Пострадавших нет, но, чтобы обеспечить безопасность жителей, главой Валуйского округа был организован подвоз и размещение жителей в санатории "Красная поляна", – написал он в своем телеграм-канале.

Некоторые жители села самостоятельно уехали в другие населенные пункты к родственникам.

Глава области подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле, в настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил, что склад с боеприпасами загорелся в районе села Тимоново Валуйского городского округа Белгородской области. Обошлось без жертв и пострадавших.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

