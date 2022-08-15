Дистанционное обучение введут в школах девяти приграничных районов Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ученики школ девяти приграничных районов Белгородской области будут учиться дистанционно с 1 сентября. Такой порядок утвердил глава региона Вячеслав Гладков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства области.

Среди районов, где в школах будет организовано дистанционное обучение, – Краснояружский, Белгородский, Борисовский, Ровеньский, Вейделевский и Волоконовский. Также не будут посещать образовательные учреждения учащиеся в Грайворонском, Шебекинском и Валуйском округах.

Кроме того, в этих школах не будут организовывать праздничные линейки, а в случае необходимости местные власти рассмотрят возможность подвоза школьников и в другие учреждения, находящиеся дальше от границы. В детсадах же будут открыты дежурные группы.

Ранее глава региона сообщил о закрытии школ и детских садов, находящих в пятикилометровой приграничной зоне.

Так, учебные заведения будут закрыты в 5 муниципальных образованиях – Красной Яруге, Грайвороне, Борисовке, а также Белгородском и Шебекинском районах и округах.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

