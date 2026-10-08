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08 октября, 09:17

Политика

Володин предложил считать вывод денег за рубеж отягчающим обстоятельством

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Вывод денежных средств за рубеж при совершении экономических преступлений следует учитывать отягчающим обстоятельством, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его мнению, "было бы правильно" расценивать вывод денег в другие страны как отягчающее обстоятельство при подготовке обвинительного заключения и вынесении приговора по всем видам экономических преступлений.

Володин отметил, что сейчас в Уголовном кодексе РФ есть несколько преступлений, связанных с незаконным выводом денежных средств за рубеж. Составы этих преступлений закреплены в статьях "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ" и "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

Однако известны случаи совершения других преступлений в сфере экономики, которые в том числе сопровождались переводом денежных средств на заграничные счета. Среди них, к примеру, мошенничество, хищение, легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и другие.

При этом факт вывода финансов в другие страны в настоящее время не учитывается как самостоятельный квалифицирующий признак.

Ранее в центре Москвы правоохранители задержали злоумышленников, которые занимались незаконным обналичиванием денег. В рамках спецоперации были задержаны двое активных участников группы – молодые люди 20 и 21 года.

Для них избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Полицией были установлены личности еще троих соучастников. Двое из них уже отбывают наказание за другие преступления, а третий скрылся за границей.

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