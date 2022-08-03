Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Регионы

08:30

Школы в Белгородской области в пятикилометровой приграничной зоне будут закрыты

образованиерегионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о закрытии школ и детских садов, находящих в пятикилометровой приграничной зоне.

"В 5 муниципальных образованиях – Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы и округа – мы пока ограничим работу школ и детских садов, которые находятся в 5-километровой приграничной зоне. Они будут закрыты. Дети будут посещать те школы и детские сады, которые были определены муниципальными властями", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что учебные заведения в Ровеньках, Вейделевке Валуйках, Волоконовке будут работать с 1 сентябре в привычном формате.

Гладков также назвал безусловным приоритетом вопрос жизни и безопасности здоровья детей и взрослых в регионе.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что желтый уровень террористической опасности продлили до 8 августа в регионе.

Губернатор призвал жителей проявлять бдительность и внимательность. Он рекомендовал при звуках беспилотника или странном поведении незнакомых людей обратиться в полицию или поселковую администрацию.

ВСУ обстреляли Донбасс и приграничные российские села

Читайте также

Сюжет: Ситуация в Донбассе

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать