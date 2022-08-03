Школы в Белгородской области в пятикилометровой приграничной зоне будут закрыты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о закрытии школ и детских садов, находящих в пятикилометровой приграничной зоне.

"В 5 муниципальных образованиях – Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы и округа – мы пока ограничим работу школ и детских садов, которые находятся в 5-километровой приграничной зоне. Они будут закрыты. Дети будут посещать те школы и детские сады, которые были определены муниципальными властями", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что учебные заведения в Ровеньках, Вейделевке Валуйках, Волоконовке будут работать с 1 сентябре в привычном формате.

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Гладков также назвал безусловным приоритетом вопрос жизни и безопасности здоровья детей и взрослых в регионе.

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Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что желтый уровень террористической опасности продлили до 8 августа в регионе.

Губернатор призвал жителей проявлять бдительность и внимательность. Он рекомендовал при звуках беспилотника или странном поведении незнакомых людей обратиться в полицию или поселковую администрацию.

