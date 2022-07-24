Повышенный уровень террористической опасности продлили в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Желтый уровень террористической опасности продлили до 8 августа в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор призвал жителей проявлять бдительность и внимательность. Он рекомендовал при звуках беспилотника или странном поведении незнакомых людей обратиться в полицию или поселковую администрацию.

Кроме того, в Белгородской области продлили действие запрета на запуск петард, фейерверков и салютов. При этом решение по салюту на день города Белгорода пообещали принять дополнительно.

Ранее желтый уровень террористической опасности продлили в Курской области до 8 августа. По словам главы региона Романа Старовойта, ситуация на границе "не позволяет расслабляться". Он указал на продолжающиеся со стороны Украины обстрелы.

