Повышенный уровень террористической опасности продлили в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Желтый уровень террористической опасности продлили в Курской области до 8 августа. Об этом написал глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, ситуация на границе "не позволяет расслабляться". Он указал на продолжающиеся со стороны Украины обстрелы.

"Прошу жителей сообщать по номеру 112 о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах", – отметил губернатор.

Вместе с тем Старовойт добавил, что за прошедшие две недели в области не зафиксировали случаев диверсий или терактов. Глава региона поблагодарил спецслужбы за работу, а жителей – за бдительность.

Ранее сообщалось, что власти Брянской области продлили действие высокого уровня террористической опасности в регионе до 7 августа. Решением главы региона Александра Богомаза желтый уровень террористической опасности вводится с 14:00 23 июля 2022 года. Предупреждение будет действовать 15 суток.

