В Белгородской области ребенок пострадал, пытаясь разобрать боеприпас

09:39
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Подросток попал в реанимацию после попытки разобрать боеприпас в поселке Красный Октябрь Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В поселке Красный Октябрь Белгородского района ранен подросток. Мальчик получил травму, пытаясь разобрать боеприпас. В итоге сильно повреждено лицо, глаз, потеряна кисть руки. Состояние мальчика тяжелое, он в реанимации", – написал он в своем телеграм-канале.
Гладков добавил, что ребенок будет отправлен в Москву, как только позволит его состояние.
Глава региона также призвал родителей внимательно следить за детьми, уделять внимание их занятиям. Кроме того, главам районов поручено дежурить и патрулировать в усиленном режиме, СМИ и школам полно информировать детей и родителей о той опасности, к которой может привести детское любопытство.
"Если вы что-то заметили или это привлекло ваше внимание, пожалуйста, сначала отойдите на безопасное расстояние и сразу же звоните по телефону единой диспетчерской службы 112", – подчеркнул Гладков.
Ранее желтый уровень террористической опасности в Белгородской области был продлен до 22 августа.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Приграничные с Украиной районы России оказались снова под обстрелом
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