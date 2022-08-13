В Белгородской области ребенок пострадал, пытаясь разобрать боеприпас

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Подросток попал в реанимацию после попытки разобрать боеприпас в поселке Красный Октябрь Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В поселке Красный Октябрь Белгородского района ранен подросток. Мальчик получил травму, пытаясь разобрать боеприпас. В итоге сильно повреждено лицо, глаз, потеряна кисть руки. Состояние мальчика тяжелое, он в реанимации", – написал он в своем телеграм-канале.

Гладков добавил, что ребенок будет отправлен в Москву, как только позволит его состояние.

Глава региона также призвал родителей внимательно следить за детьми, уделять внимание их занятиям. Кроме того, главам районов поручено дежурить и патрулировать в усиленном режиме, СМИ и школам полно информировать детей и родителей о той опасности, к которой может привести детское любопытство.

"Если вы что-то заметили или это привлекло ваше внимание, пожалуйста, сначала отойдите на безопасное расстояние и сразу же звоните по телефону единой диспетчерской службы 112", – подчеркнул Гладков.

Ранее желтый уровень террористической опасности в Белгородской области был продлен до 22 августа.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

