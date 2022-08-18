В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами – губернатор

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Склад с боеприпасами загорелся в районе села Тимоново Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.

"По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солохи на безопасное расстояние", – сообщил Гладков.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что власти Белгородской области продлили повышенный уровень террористической опасности. Предупреждение установили на 2 недели, с 8 по 22 августа.

Кроме того, сообщалось, что подросток попал в реанимацию после попытки разобрать боеприпас в поселке Красный Октябрь Белгородской области. Тогда Гладков уточнял, что ребенок будет отправлен в Москву, как только позволит его состояние.

Глава региона также призвал родителей внимательно следить за детьми, уделять внимание их занятиям. Кроме того, главам районов поручено дежурить и патрулировать в усиленном режиме, СМИ и школам – полно информировать детей и родителей о той опасности, к которой может привести детское любопытство.