Приграничные с Украиной районы России оказались снова под обстрелом. Об этом сообщили власти Курской и Белгородской областей.

В Брянске на досках информации у подъездов жители увидели объявления о бомбоубежищах. Что происходит сейчас на границе и начнется ли там новый учебный год? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.