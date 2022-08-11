ЦППК назначит дополнительные рейсы на форум "Армия-2022"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дополнительные рейсы электричек назначили на Белорусском направлении в дни проведения открытых мероприятий форума "Армия-2022". Об этом сообщает пресс-служба компании.

В пятницу, 19 августа, назначили два поезда от и до Кубинки-1. Кроме того, электричкам продлили маршрут на участке от Одинцово до Кубинки-1.

В субботу и воскресенье, 20 и 21 августа, будут ходить 17 дополнительных электропоездов от и до Кубинки-1, Можайска, Одинцово, Дорохово, Голицыно, а также по маршруту Одинцово – Лобня.

Маршруты продлят для восьми поездов.

"От станций Кубинка и Голицыно до парка "Патриот", где проходит форум, гостей довезут автобусы. Подробное расписание поездов на "Армию-2022" ищите на сайте компании и в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 13 и 14 августа несколько автобусных маршрутов не будут ходить у Москвы-реки в Марьине и Братееве из-за фестиваля фейерверков. С 17:20 и до окончания мероприятия м84 и с823 от МЦД Москворечье будут продлены до парка "Борисовские пруды", 646 вместо Батайского проезда пойдут по Новочеркасскому бульвару с заездом к метро "Марьино". Также изменятся и другие маршруты.

