ЦППК назначит дополнительные рейсы на форум "Армия-2022"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Дополнительные рейсы электричек назначили на Белорусском направлении в дни проведения открытых мероприятий форума "Армия-2022". Об этом сообщает пресс-служба компании.
В пятницу, 19 августа, назначили два поезда от и до Кубинки-1. Кроме того, электричкам продлили маршрут на участке от Одинцово до Кубинки-1.
В субботу и воскресенье, 20 и 21 августа, будут ходить 17 дополнительных электропоездов от и до Кубинки-1, Можайска, Одинцово, Дорохово, Голицыно, а также по маршруту Одинцово – Лобня.
Маршруты продлят для восьми поездов.
"От станций Кубинка и Голицыно до парка "Патриот", где проходит форум, гостей довезут автобусы. Подробное расписание поездов на "Армию-2022" ищите на сайте компании и в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 13 и 14 августа несколько автобусных маршрутов не будут ходить у Москвы-реки в Марьине и Братееве из-за фестиваля фейерверков. С 17:20 и до окончания мероприятия м84 и с823 от МЦД Москворечье будут продлены до парка "Борисовские пруды", 646 вместо Батайского проезда пойдут по Новочеркасскому бульвару с заездом к метро "Марьино". Также изменятся и другие маршруты.
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