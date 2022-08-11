В Жуковском проведут детский авиационно-космический салон

Фото: пресс-служба ДАКС
20 и 21 августа в подмосковном Жуковском пройдет детский авиационно-космический салон ДАКС-2022. Гостей мероприятия ждут многочисленные активности для будущих авиаторов и космонавтов, захватывающая летная программа и экспозиция авиационной техники.
В первый день (с 09:00 до 19:00) посетителей салона ждут показательные выступления мастеров спортивного пилотажа, полеты малой авиации и юных планеристов. Также зрителям продемонстрируют свое мастерство парапланеристы, пройдет запуск воздушных шаров и моделей ракет. Для маленьких посетителей весь день будут проходить мастер-классы, где они узнают, как сделать и научить летать "Буран", смогут своими руками собрать и запустить ракету, научатся управлять дронами и примут участие в викторинах.
Также у всех гостей будет возможность посидеть за штурвалом вертолетов Evrocopter-AS 350, Robinson-44 и самолетов Cessna, Як, Сигма, гидросамолета Lake-2000.
Во второй день (с 10:00 до 17:00) посетителей также ждет летная программа, мастер-классы и кружки, выставка техники и многое другое.
Добраться до места проведения авиасалона можно самостоятельно или на бесплатных автобусах от железнодорожной платформы Отдых. Вход на мероприятие свободный. Подробная программа и дополнительная информация представлены на сайте авиасалона.
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