Блогер рассказал, во сколько обойдется перегон каршеринговой машины

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Перегонщик каршеринга может получить за одну машину от 120 до 190 рублей. Однако весь заработок может уйти на оплату штрафов от компании. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на канал столичного блогера Антона Бажина.

Перегонщику необходимо отвезти автомобиль на мойку, осмотреть его на наличие мелких царапин, а также правильно припарковать. Любые повреждения машины необходимо фиксировать в специальном рабочем приложении, рассказал блогер. Не сделав этого, сотрудник может получить штраф.

Денежные взыскания также происходят из-за оставленного мусора в машине. Перегонщика могут оштрафовать на сумму от 1 000 до 2 000 рублей. В фирме сотрудникам рекомендуют очищать автомобиль после перегона и брать с собой тряпки, сообщил блогер.

Представители компании "Ситидрайв" прокомментировали информацию от блогера. По их словам, в компании уже не пользуются услугами сторонних перегонщиков и отношения к подобным условиям работы они не имеют.

В пресс-службе каршеринг-сервиса "Яндекс-драйв" от комментариев отказались.

Ранее стало известно, что в Москве в рамках антикризисных мер поддержки бизнеса в два раза снизилась стоимость парковочных разрешений для операторов каршеринга. Теперь стоимость парковочных разрешений на год для операторов стала меньше на 50%.

Благодаря такой поддержке компании смогут сохранить число автомобилей в Москве на уровне 30 тысяч, сообщил руководитель Дептранса Максим Ликсутов.

