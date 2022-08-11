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10:42

Ряд автобусных маршрутов отменят в выходные из-за фестиваля фейерверков в Москве

городтранспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В выходные, 13 и 14 августа, несколько автобусных маршрутов не будут ходить у Москвы-реки в Марьине и Братееве из-за фестиваля фейерверков, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

С 17:20 и до окончания мероприятия изменятся следующие маршруты:

  • м84 и с823 от МЦД Москворечье будут продлены до парка "Борисовские пруды";
  • 646 вместо Батайского проезда пойдут по Новочеркасскому бульвару с заездом к метро "Марьино";
  • 708 вместо улицы Борисовские Пруды пойдет по Ключевой и Братеевской улицам;
  • 713 будет пропускать остановку "Марьино-2";
  • 770 и с838 между метро "Алма-Атинская" и Сабуровом пойдут через Каширское шоссе и метро "Шипиловская";
  • 762 и 957 вместо Батайского проезда пойдут по Новочеркасскому бульвару;
  • 864 вместо метро "Борисово" будет поворачивать на Ключевую улицу к метро "Алма-Атинская".

Ранее стало известно, что движение транспорта перекроют в столице 13 и 14 августа в связи с проведением Международного фестиваля фейерверков.

Проехать нельзя будет на участках улиц Борисовские Пруды, Маршала Голованова, Наташинского, Хордового, Батайского и Братеевского проездов, а также дублеров Каширского шоссе и Люблинской улицы.

Парковка на участках перекрытия будет недоступна с полуночи 13 августа и до окончания мероприятия.

Ранее сообщалось, что жители и гости столицы смогут посмотреть шоу на фестивале фейерверков "Ростех" с палубы теплохода. Билеты на речную прогулку 13 и 14 августа уже поступили в продажу.

Желающие могут приобрести билеты на суда, включающие трехчасовую прогулку с просмотром пиротехнического шоу. Организаторы отмечают, что стоимость прогулки составит от 3 500 до 6 000 рублей в зависимости от теплохода.

Фестиваль посвятят традиционным искусствам народов России. В конкурсной программе примут участие команды из восьми стран из Латинской Америки, Европы и Азии. В первой части выступления им предстоит создать пиротехническую композицию под музыку, связанную с культурой России, а во второй – рассказать о национальных особенностях своей страны.

Кроме того, в рамках мероприятия гостей ждут выступления группы "Градусы" и Басты и театрализованное шоу, режиссером которого станет Илья Авербух.

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