Ряд автобусных маршрутов отменят в выходные из-за фестиваля фейерверков в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В выходные, 13 и 14 августа, несколько автобусных маршрутов не будут ходить у Москвы-реки в Марьине и Братееве из-за фестиваля фейерверков, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
С 17:20 и до окончания мероприятия изменятся следующие маршруты:
Проехать нельзя будет на участках улиц Борисовские Пруды, Маршала Голованова, Наташинского, Хордового, Батайского и Братеевского проездов, а также дублеров Каширского шоссе и Люблинской улицы.
Парковка на участках перекрытия будет недоступна с полуночи 13 августа и до окончания мероприятия.
Ранее сообщалось, что жители и гости столицы смогут посмотреть шоу на фестивале фейерверков "Ростех" с палубы теплохода. Билеты на речную прогулку 13 и 14 августа уже поступили в продажу.
Желающие могут приобрести билеты на суда, включающие трехчасовую прогулку с просмотром пиротехнического шоу. Организаторы отмечают, что стоимость прогулки составит от 3 500 до 6 000 рублей в зависимости от теплохода.
Фестиваль посвятят традиционным искусствам народов России. В конкурсной программе примут участие команды из восьми стран из Латинской Америки, Европы и Азии. В первой части выступления им предстоит создать пиротехническую композицию под музыку, связанную с культурой России, а во второй – рассказать о национальных особенностях своей страны.
Кроме того, в рамках мероприятия гостей ждут выступления группы "Градусы" и Басты и театрализованное шоу, режиссером которого станет Илья Авербух.
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