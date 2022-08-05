Движение перекроют в столице 13 и 14 августа в связи с фестивалем фейерверков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Движение транспорта перекроют в столице 13 и 14 августа в связи с проведением Международного фестиваля фейерверков, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Проехать нельзя будет на участках улиц Борисовские пруды, Маршала Голованова, Наташинского, Хордового, Батайского и Братеевского проездов, а также дублеров Каширского шоссе и Люблинской улицы.

Парковка на участках перекрытия будет недоступна с полуночи 13 августа и до окончания мероприятия.

Ранее сообщалось, что жители и гости столицы смогут посмотреть шоу на фестивале фейерверков "Ростех" с палубы теплохода. Билеты на речную прогулку 13 и 14 августа уже поступили в продажу.

Желающие могут приобрести билеты на суда, включающие трехчасовую прогулку с просмотром пиротехнического шоу. Организаторы отмечают, что стоимость прогулки составит от 3 500 до 6 000 рублей в зависимости от теплохода.

Фестиваль посвятят традиционным искусствам народов России. В конкурсной программе примут участие команды из восьми стран из Латинской Америки, Европы и Азии. В первой части выступления им предстоит создать пиротехническую композицию под музыку, связанную с культурой России, а во второй – рассказать о национальных особенностях своей страны.

Кроме того, в рамках мероприятия гостей ждут выступления группы "Градусы" и Басты и театрализованное шоу, режиссером которого станет Илья Авербух.