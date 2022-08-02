Шоу на фестивале фейерверков "Ростех" можно будет смотреть с теплохода

Фото: организатор ООО "Пиротехнические технологии"

Жители и гости столицы смогут посмотреть шоу на фестивале фейерверков "Ростех" с палубы теплохода. Билеты на речную прогулку 13 и 14 августа уже поступили в продажу.

Вечером в оба дня по Москве-реке вдоль Братеевского парка, где пройдет фестиваль, будут курсировать теплоходы:

"Ривер Палас";

"Снегири";

"Христина";

"Доброходъ";

"Прага";

"Царица Елена".

Желающие могут приобрести билеты на суда, включающие трехчасовую прогулку с просмотром пиротехнического шоу. Организаторы отмечают, что стоимость прогулки составит от 3 500 до 6 000 рублей в зависимости от теплохода. Для покупки билетов необходимо заполнить онлайн-форму на сайте фестиваля.

Фестиваль посвятят традиционным искусствам народов России. В конкурсной программе примут участие команды из восьми стран из Латинской Америки, Европы и Азии. В первой части выступления им предстоит создать пиротехническую композицию под музыку, связанную с культурой России, а во второй – рассказать о национальных особенностях своей страны.

Кроме того, в рамках мероприятия гостей ждут выступления группы "Градусы" и Басты и театрализованное шоу, режиссером которого станет Илья Авербух.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москву вернулся фестиваль "Московское варенье". Мэр напомнил, что в прежние годы фестиваль собирал миллионы москвичей и туристов. Теперь он снова открылся в столице по просьбе горожан. 23 фестивальные площадки будут работать до 7 августа. На них представят более 300 различных сортов варенья от производителей и фермеров из 20 регионов страны.

Желающие смогут попробовать варенье из апельсина и инжира, из гречки, из таежных сборов и шишек, с добавлением лаванды. Также можно отведать овощные десерты, сладости из козьего молока, сливочную помадку, щербет с грецким орехом, соленую карамель с сосновыми шишками, полезные снеки, фруктовый сыр и многое другое.