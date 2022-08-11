Высокоточными ударами ВКС России в ДНР уничтожен склад боеприпасов

Высокоточными ударами ВКС России в Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады. Потери украинской стороны составили до 30 военнослужащих, более шести тысяч артиллерийских снарядов и минометных мин различного калибра, а также семь единиц автомобильной техники.

Последние данные о ходе спецоперации озвучил официальный представитель минобороны Игорь Конашенков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.